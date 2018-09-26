بوادر حل الخلاف الألماني السعودي.. وبرلين تأمل في عودة السفير السعودي سريعا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الأربعاء إن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا بعد أن دفع خلاف دبلوماسي طويل الأمد المملكة لسحب سفيرها من العاصمة الألمانية.
وقال المتحدث إن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه. وأضاف أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.
وبدأ الخلاف في نوفمبر تشرين الثاني عندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار جابرييل بما وصفه "المغامرة" في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرها البعض هجوما على السياسات السعودية. وتخوض قوات عربية بقيادة السعودية والإمارات معارك ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في حرب اليمن.
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ووصفت الرياض تصريحات جابرييل بأنها مخزية وسحبت سفيرها لدى برلين. وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة خمسة في المئة في النصف الأول من 2018.
وتحاول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخفيف التوتر وتحدثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير في الأمم المتحدة حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ونحن نأسف بصدق لهذا".
وأضاف "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة".
ورحب الجبير بتصريح ماس ودعاه إلى زيارة المملكة لتعزيز العلاقات بين البلدين.