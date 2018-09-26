اقتراح ترامب بحل الدولتين " لم يُفاجئ " نتنياهو

ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع الرئبس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفاجأ" بتفضيل ترامب لحل الدولتين مع الفلسطينيين.
وكانت تصريحات ترامب بخصوص حل الدولتين أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر. وقالت إدارة ترامب من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.
نتنياهو يحاول التواصل مع عباس والأخير يرفض
من جهة أخرى، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر دبلوماسي قوله إن "نتيناهو حاول الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلا أن الأخير رفض اللقاء".
وأضاف المصدر : " إنه لأمر سخيف الاعتقاد بينما تحضر الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط أن يتحايل نتنياهو على الموضوع".
وتابع المصدر : " هذا لا يعني أنه لا يوجد اتصال مع الفلسطينيين... هناك تواصل متكرر مع مسؤولين أمنيين فلسطينيين".
ورد مكتب نتنياهو بأن " رئيس الوزراء رفض تعريف مفهوم الدولة وهو لا يتعامل مع المصطلحات بل مع الجوهر ". وأكد أن نتنياهو يُصرّ على ضمان أمن إسرائيل خاصة مع الحدود غرب الأردن.
وينتظر أن يعتلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ليلقي خطابا حول القضية الفلسطينية خصوصا في ظل الجمود الذي يشهده مسار السلام المتعثر منذ عدة سنوات خصوصا في ظل الحديث عما يعرف بصفقة القرن التي إن كُتب لها النجاح فإنها ستقضي على أي أمل في عودة اللاجئين وفي قيام دولة فلسطينية كما دعت إليها المبادرة العربية للسلام عام 2002 ومع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية الوليدة.
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