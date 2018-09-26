غضب في الشارع الروسي بعد موافقة الدوما بأغلبية على رفع سن التقاعد

أقرّ مجلس الدوما الروسي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يرفع سن التقاعد بعد تعديله تماشياً مع مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين.
وأثار القرار ردود أفعال غاضبة في الشارع الروسي، حيث تظاهر مناهضون للكرملين احتجاجاً على مشروع القانون وعبروا عن استيائهم. ويرى البعض أن هذا القرار أدى إلى تراجع شعبية الرئيس بوتين والحزب الحاكم.
وصوّت 385 من أصل 450 لصالح مشروع القانون في الدوما. والهدف من هذا الإجراء بحسب ما يروج له مؤيدوه هو تخفيف الضغط عن ميزانية الدولة.
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ويثير قانون التقاعد الجديد غضباً كبيراً لدى المعارضة والنقابات العمالية، ما دفع بالرئيس الروسي إلى التوجه إلى شعبه في خطاب وضّح فيه ضرورة اعتماد هذه الإصلاحات . ويتضمن القانون رفع سن التقاعد من 55 إلى 60 للنساء، ومن 60 إلى 65 للرجال.
ويجب أن تخضع مسودة القانون إلى قراءة ثالثة ثم الموافقة عليها بغالبية في المجلس قبل أن يتم تصديق القانون بشكل نهائي من قبل الرئيس بوتين.