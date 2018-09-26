هكذا تمت تسمية معظم بلدان العالم وبلدك واحد منهم !

عندما نقول اسم البلد الذي ننتمي إليه، يصاحب لفظنا للاسم مزيج من الفخر والكبرياء. وكأن مجرد نطق اسم البلد يحكي تاريخه وإنجازاته ومكانته في قلوب أبنائه.

ابتداءً بالزعماء والقادة وانتهاءً بالمواطنين العاديين، الجميع يؤلف الشعارات والألقاب والعبارات الجميلة عن اسم بلادهم. لكنهم قد لا يعرفون من أين جاءت تلك التسمية التي يفتخرون بها.

بحسب دراسة نشرها موقع Quartz، معظم البلدان حصلت على أسمائها من أربعة أصول رئيسية. ووفقاً لذات الدراسة، تمت عملية التسمية بشكل غير "ديمقراطي" تماماً، وقليلة هي البلدان التي يأتي اسمها مما نفتخر به كالقوة والحرية والبطولات والتاريخ العريق.

1) قبائل، ممالك، مجموعات عرقية

ما يقارب ثلث البلدان في العالم حصلت على أسمائها من مجموعة من الناس عاشت في مرحلة من تاريخها.

على سبيل المثال : اسم فرنسا الحديث مأخوذ عن مجموعة من الناس كانوا يحملون اسم Franks ، ويُشار إليهم باللغة العربية الفرنكيين أو الفرنجة أو الفرنسيس.

وأخذت بعض الدول اسمها من صفات معينة يتسم بها شعبها.

مثال : اسم دولة بوركينا فاسو يعني " أرض الناس الصادقين".

2) علامة جغرافية مميزة

ما يقارب ربع البلدان في العالم حصلت على أسمائها من ملمح جغرافي مميز فيها.

على سبيل المثال :

الجزائر حصلت على اسمها من اسم عاصمتها التي تحمل ذات الاسم. ويعني " الجزر" ويشير إلى مرحلة كانت تتميز فيها هذه المنطقة بوجود مجموعة من الجزر الصغيرة.

كوستا ريكا تعني " الساحل الغني"، ومن المرجح أن يكون المكتشف كريستوف كولومبوس هو من أطلق عليها هذه التسمية لأنه رأى جميع الناس فيها يرتدون الذهب، فوصفها بالغنية في إشارة إلى مواردها وثرواتها الوفيرة.

3) الاتجاهات، الموقع الجغرافي

حوالي 25 بلداً حصلت على أسمائها من موقعها الجغرافي بالنسبة لشيء ما أو بلد ما.

على سبيل المثال :

الأردن واستمد اسمه من نهر الأردن الذي يمر في بلاد الشام.

الاسم المحلي لدولة اليابان "Nippon " يعني " أرض الشمس المشرقة" ويشير إلى وقوع اليابان شرق دولة الصين.

اسم دولة أستراليا يعني "الجنوبية"، ويشير إلى أرض تقع في الجنوب بعيدة عن أرض اليونان كما أطلق عليها الإغريق.

4) اسم شخص ( غالباً رجل)

ما يقارب 25 دولة حصلت على اسمها من اسم شخص مؤثر في تاريخها أو مكتشفها أو أحد من حكامها

على سبيل المثال :

الولايات المتحدة الأمريكية من اسم المكتشف الإيطالي أمريكو فسبوتشي

الفلبين من الملك الإسباني فيليب الثاني

كولومبيا من اسم كريستوف كولومبوس

السعودية على اسم مؤسسها محمد بن سعود

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