بعد أن وصفها "بالحثالة"... ترامب يصف أفريقيا "بأجمل جزء في العالم" !

بعد أن أثار ردود فعل غاضبة في وقت سابق نتيجة وصفه لأفريقيا " بالحثالة "، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح متناقض تماماً يصف فيه أفريقيا "بأجمل جزء في العالم".
وقال ترامب تعليقاً على إعلان زوجته ميلانيا عن قيامها برحلة إلى أفريقيا الشهر المقبل : " ستقوم برحلة كبيرة في أفريقيا... نحن الاثنان نحب أفريقيا، إنها جميلة جداً ". وأضاف : " أفريقيا أجمل بقعة في العالم".
ويأتي هذا التصريح ليناقض بشكل كبير الكلام الذي نُقل عن الرئيس الأمريكي خلال اجتماع حول الهجرة في البيت الأبيض.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، قال ترامب في اجتماعه أمام مجموعة من المحامين والقضاة : " لماذا يأتي إلينا أشخاص من هذه البلاد الحثالة ؟".