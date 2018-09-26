استقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الوحش "سيارته الجديدة" للذهاب الى مقر الأمم المتحدة الواقع في مدينة نيويورك، الثلاثاء لحضور أشغال اللجمعية العامة.
شاهد: "الوحش"... سيارة ترامب الجديدة
شاهد: "الوحش"... سيارة ترامب الجديدة
سيارة الليموزين الجديدة من نوع كادياك، العلامة الأمريكية الأكثر شهرة وبلغت قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار. سميت بالوحش نظرا للمستوى الكبير للأمن والسلامة الذي توفرها للرئيس الأمريكي. الوحش، أسود اللون ومصفحة بدروع عسكرية أما زجاج النوافذ فيبلغ سمكه 5 بوصات. أبوابها الأربعة صلبة بشكل كامل تماما كهيكل طائرة
وتسمى السيارة الجديدة ” الليموزين” بالوحش، وهي مطلية بدروع عسكرية، نوافذها بسمك خمس بوصات ، وهي تملك جميع التدابير الوقائية، بما في ذلك الأبواب الثقيلة التى تضاهي قوتها صلابة جدار طائرة بوينغ 757.
السيارة الرئاسية تتوفر على ترسانة كاملة من الأسلحة الخفيفة للحكاية والدفاع في حالة استهداف السيارة. البيت الأبيض الأمريكي يضم في حظيرته عدة سيارات رئاسية مجهزة بتقنيات الدفاع والحماية العالية المستوى وتقدر فيتها الإجمالية بحوالي 15.8 مليون دولار وصنعت خصيصا لخدمة الرئيس الأمريكي .
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ومن ناحية الراحة والرفاهية، جهز الوحش بثلاجة مملوءة بأكياس دم تتناسب مع فصيلة دم دوتالد ترامب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأجهزة الطبية المستعملة خلال الإسعافات الأولية. الليموزين الرئاسية تتسع لنحو سبعة أشخاص ويقال انها قادرة على استيعاب سبعة ركاب.