واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا طريفا خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء جعله يتفاعل معه بشكل مباشر. فخلال كلمته أشاد ترامب بإنجازات إدارته خلال عامين وقال "حققت إدارتي أكثر مما حققته أي إدارة أمريكية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة". وبمجرد وان تلفظ الرئيس الأمريكي بهذه الكلمات، ضحك بقية قادة وزعماء العالم وقاطع صوت الضحك خطابه.
شاهد: ضحك وسخرية قادة العالم أثناء خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
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شاهد: ضحك وسخرية قادة العالم أثناء خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب الذي تعود على المواقف المحرجة والطريفة تفاعل بشكل ارتجالي مع الموقف ورد وهو يبتسم قائلا"لم أتوقع ردة الفعل هذه ولكن حسنا".
هذا الموقف لم يمنع الرئيس الأمريكي من مواصلة خطابه والتطرق إلى مختلف الأزمات والقضايا ذات الأهمية الكبرى التي يشهدها العالم ونتائج قراراته التي يصفها الكثير من المتتبعين السياسيين بالمتسرعة.
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