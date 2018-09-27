قد يستغرب البعض من الخبر، حذاء بـ 17 مليون دولار، إلا أن الأغرب أن يجد شخصا يشتريه.
شاهد: حذاء بـ 17 مليون دولار في دبي
شاهد: حذاء بـ 17 مليون دولار في دبي
الحذاء والذي يعتبر الأغلى من نوعه على مستوى العالم، مصنوع من الذهب الخالص، بالتعاون بين شركتي مجوهرات "جادا دبي" و "دبي فاشن" للمجوهرات.
ويعرض الحذاء اليوم ضمن احتفالية إطلاق التشكيلة الجديدة لـ "جادا دبي"، في فندق برج العرب بمنطقة جميرا بدبي.
الحذاء الذهبي تزينه 236 قطعة ألماس، بالإضافة إلى قطعة كبيرة في مقدمته يصل وزنها إلى 15 قيراطا.
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وتقول ماريا ماغاري مصممة الحذاء، وإحدى مدراء شركة جادا دبي، صممنا هذا الحذاء احتفالا بإطلاق مجموعتنا الثانية في دبي، صممنا قطعة فريدة وزيناها بالجواهر، لذا فإن هذا السعر نهائي، لن يكون هنالك تخفيض في السعر"
وألمحت إلى أن مقاس الحذاء هو 36، إلا أنه يمكن صناعة حذاء آخر بمقاس آخر حسب الطلب.