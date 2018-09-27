يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الدولية الراهنة. وقال الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل تمارس العنصرية وتوجت عنصريتها بقانون القومية مطالبا المجتمع الدولي بإدانته ورفضه.
عاجل
عباس:نريد تقرير المصير ولا أحد يضحك علينا أين الجريمة في أننا نريد تقرير المصير؟نحن 13 مليون فلسطيني
تقرأ الآن:
عباس:نريد تقرير المصير ولا أحد يضحك علينا أين الجريمة في أننا نريد تقرير المصير؟نحن 13 مليون فلسطيني
وأضاف عباس: ‘إن قرارات إدارة ترامب بشأن القدس والسفارة الأمريكية وقطع المساعدات تقوض حل الدولتين وتمثل تراجعا عن الالتزامات السابقة ودعا ترامب للتراجع عن قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والمستوطنات اليهودية.
وعن ملف القدس قال الرئيس الفلسطيني: عاصمتنا هي القدس الشرقية وليس في القدس الشرقية وأدعوهم إلى عدم التذاكي علينا.
وقال عباس إن فلسطين ستترأس مجموعة ال77 العام المقبل.