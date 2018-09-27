الجبير لكندا: الحل الأمثل هو الاعتذار ولسنا بـ"جمهورية الموز"

وأعطى الجبير مثالا أثناء اللقاء الذي تناقلته العديد من الصحف والوكالات: " وكأننا ندعوا إقليم كيبيك (وهو الإقليم الناطق بالفرنسية) في كندا إلى الاستقلال عن كندا" واستخدم الجبير هذا المثال ليعرب عن رفضه للتدخل الكندي في شؤؤون بلاده حتى وإن خص الأمر حقوق الإنسان المدنية.

وقال الجبير (التصريح مترجم عن الإنجليزية): "الأمر مشين للغاية من وجهة نظرنا بأن دولة ستجلس هناك وتعطينا محاضرة وتقدم طلبات ’نحن نطالب بالإطلاق الفوري‘! حقا!! حسنا نحن نطالب بالاستقلال الفوري لكبيك! نحن نطالب فورا بمنح حقوق المساواة للكنديين من أصول هندية، ماذا تتحدثون عنه؟ يمكنكم انتقادنا حول حقوق الإنسان ويمكنكم انتقادنا حول حقوق المرأة، أمريكا تفعل ذلك البرلمان البريطاني يفعل ذلك والدول الأوروبية أيضا، هذا حقكم، نعم يمكننا الجلوس والتحدث حول ذلك، ولكن نطالب بإطلاق السراح الفوري! ماذا نحن؟ جمهورية موز؟"

جمهورية الموز؟

وفي مجال العلوم السياسية، يُستخدم مصطلح "جمهورية الموز"، في الإشارة إلى أي بلد غير مستقر سياسياً، يعتمد اقتصاده اعتماداً كبيراً على المنتجات الزراعية مثل الموز أو على تصدير أحد الموارد الضعيفة بشكل عام، كما يرمز المصطلح إلى أن الدولة ليس لها ثقل سياسي واقتصادي بين دول العالم.

وتابع قائلا: "هل تقبل أي دولة بذلك؟ لا، اذا لم نتخذ خطوات فهذا يعني أننا ضعفاء وإذا اتخذنا خطوات فإننا سنضر بعلاقاتنا مع دولة صديقة، نحن لم نقم بذلك، بل أنتم، أصلحوا الأمر إذا، فأنتم مدينون لنا باعتذار، يمكنكم التحدث معنا حول حقوق الإنسان في أي وقت تريدون ويسرنا أن نجري هذا الحوار ونقوم به مع كل حلفائنا ولكن محاضرتنا؟ مستحيل، لن يحدث ذلك.. لا نريد أن نكون كرة قدم سياسية في السياسة الداخلية بكندا، هذا ما أصبحنا فيه، اعثروا على كرة أخرى للعب فيها ليس السعودية، ولهذا كان رد الفعل في بلدنا في غاية القوة، والحل سهل جدا، اعتذروا، قولوا انكم اخطأتم.."

وأضاف: "الطلاب المبتعثون موجودون في كندا إلى حين نجد مكانا لنقلهم، أوقفنا الاستثمارات الجديدة في كندا وأوقفنا الاستثمارات الكندية الجديدة في المملكة العربية السعودية وأوقنا الرحلات الجوية لكندا، وطلبنا من كندا سحب سفيرها واستدعينا سفيرنا هناك.."

وماذا عن قطر؟ "ببساطة لا نريد أي علاقة مع قطر" !

وفي إجابة على سؤال من صحافي يخص الأزمة الخليجية بين الدوحة وجيرانها الذين فرضوا عليها "حصارا" منذ أكثر من عام متهمين إياها بالإرهاب وبإيواء قادة لجماعات إرهابية مسؤولة عن زعزعة أمن منطقة الشرق الأوسط، قال الجبير: "إنها ليست بالقطيعة، ليس لدينا أي علاقات مع قطر، تعمل قطر منذ منتصف التسعينات على تمويل المتشددين، وأصبحت مقرا لعناصر جماعة الإخوان المسلمين، ويجب أن نعي أن جماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن تنحدر منها جماعات أخرى مثل "التكفير والهجرة والنصرة.." وتابع أن القطريين سمحوا لرجال الدين بالظهور على المنصات الإعلامية للدعوى للهجمات الإرهابية ولقد دخل الناصري رئيس جماعة "القاعدة" إلى الأراضي السعودية حاملا جواز سفر قطري، بالإضافة إلى تمويل قطر للجمهات الإرهابية في المنطقة..".

تميم من على منبر الأمم المتحدة: "على الرغم من الحصار إلا أن الاقتصاد القطري أثبت تماسكه"

وفي الوقت نفسه كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكد في خطاب ألقاه من منبر الأمم المتحدة بنيويورك يوم الثلاثاء، أي قبل تصريحات الجبير بيوم واحد، أن "الإجراءات، التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده، منذ أكثر من عام، لم تؤثر على موقع بلاده على الساحة الدولية، وحافظ اقتصاد قطر على تماسكه وقوته".

وقال الشيخ تميم: "بعد مرور عام من الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر… وعلى الرغم من الإجراءات، التي اتخذت لإلحاق الضرر بقطر، وشن الحرب الاقتصادية عليها، فقد شهدت هذه الفترة تعزيز مكانة قطر الدولية، وواصل الاقتصاد القطري تماسكه، وحافظت قطر على مواقعها في المؤشرات الدولية المختلفة".

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