أعلنت هيئة الصحة العامة البريطانية عن إصابة ثالث حالة بمرض جدري القردة في البلاد. وقالت الهيئة إن ثالث حالة أحصتها لهذه العدوى كانت في قطاع الرعاية الصحية، بعد تعامل الموظف مع حالة مصابة بالمرض في مستشفى بلاكبول فيكتوريا.
بريطانيا تعلن عن ثالث حالة إصابة بمرض جدري القردة
بريطانيا تعلن عن ثالث حالة إصابة بمرض جدري القردة
وشخصت الهيئة أول حالة إصابة في بريطانيا لمواطن نيجيري كان متواجدا في قاعدة بحرية بكورنوال ونقل إلى مستشفى روايال فري في لندن حيث يخضع للعلاج. وفيما يتعلق بالحالة الثانية فيتعلق الأمر بشخص سافر إلى نيجيريا خلال الشهر الحالي وظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته إلى بريطانيا.
جدري القردة مرض معد وتظهر أعراضه من خلال الإصابة بالحمى وألم في الرأس وألالام عضلية قبل ان تتطور الحالة إلى تورمات بالعقد اللمفاوية في الدماغ والشعور بالتعب وظهور طفح جلدي.
وتم الكشف عن هذا المرض لأول مرة لدى القردة في العام 1958 وظهرت أول إصابة عند الإنسان في العام 1970. مرض جذري القردة يصيب الحيوان وينتقل إلى الإنسان.
جدري القردة مرض نادر ينتشر أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها وبالقرب من الغابات الاستوائية الممطرة. ويمكن أن يتسبب فيروس جدري القردة في إصابة البشر بمرض قاتل، ورغم أنه مشابه لجدري البشر الذي سبق استئصاله فإنه أخفّ وطأة منه بكثير.
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يُنقل فيروس جدري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية نتيجة الإختلاط المباشر لدماء الحيوانات المصابة بعدواه أو لسوائل أجسامها أو آفاتها الجلدية أو سوائلها المخاطية، ، ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر. ويتراوح عدد الوفيات الناجمة عن جدري القردة بين 1 و10 في المائة وتخص معظمها الفئات الأصغر سنّاً.
ولحد الآن، لا يوجد أيّ علاج أو لقاح لمكافحة المرض رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضاً من جدري القردة.
ويستغرق وقت التعرض للفيروس منذ وقت ظهور الأعراض حوالي عشرة ايام، وعادة ما تستمر الأعراض من أسبوعين الى خمسة أسابيع.