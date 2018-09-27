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نواب كندا يصوتون لأجل تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الكندية الشرفية بسبب موقفها من مسلمي الروهينغا

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نواب كندا يصوتون لأجل تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الكندية الشرفية بسبب موقفها من مسلمي الروهينغا

نواب كندا يصوتون لأجل تجريد زعيمة ميانمار من الجنسية الكندية الشرفية بسبب موقفها من مسلمي الروهينغا
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