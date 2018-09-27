حساء صيني قد يكون علاجاً فعالاً للخرف !

تُعد الأصناف المختلفة من الحساء من أكثر الأطباق شعبية في العالم وخاصة في الصين. لكن لعل واحداً منها يكون أكثر من مجرد طعام عادي حيث قد يتمكن من علاج الخرف.

قام علماء صينيون بإجراء دراسة على حساء يحتوي على ثلاثة مكونات كانت تستخدم في الطب الصيني التقليدي قبل أكثر من 3000 آلاف عام.