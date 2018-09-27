دراسة: الحرب جنوب السودان قتلت 382 ألف شخص وليس 50 ألفا كما تقول الأمم المتحدة

توصلت دراسة جديدة مولتها وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أكثر من 382 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة الحرب الأهلية الدائرة جنوب السودان. وذلك بعد عامين فقط من تقديرات الأمم المتحدة أن إجمالي عدد الضحايا لا يتجاوز 50 ألفاً.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تم نشر نتائج الدراسة من قبل إحدى المدارس المتخصصة في لندن بتكليف من معهد الولايات المتحدة للسلام بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية.

في آذار/مارس 2016، قدّر مسؤولون في الأمم المتحدة أن الحرب الأهلية في جنوب السودان أودت بحياة 50 ألف شخص فقط. ولسنوات عديدة، لم يتواجد مقياس دقيق لإحصاء عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم نتيجة الحرب، وهو ما يراه محللون أداة في أيدي صانعي السياسة.

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وقال رئيس البعثة في سفارة جنوب السودان لصحيفة واشنطن بوست إن العدد الجديد قد لا يكون " دقيقاً تماماً ". ويعتقد أن عدد القتلى " أقل من عشرين الفاً ".