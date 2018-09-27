في حديقة الحيوان أودنسي بالدنمارك، احتاط زوج من البطريق، بعد أن اختطف بطريق آخر "مثلي الجنس" فرخهم، بمساعدة صديقه.
شاهد: في الدانمارك.. بطريقان مثليان يخطفان فرخا لتربيته
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شاهد: في الدانمارك.. بطريقان مثليان يخطفان فرخا لتربيته
حراس الحديقة أعادوا الفرخ لوالديه، والطريف بالموضوع أن الوالدين أعطيا المثليين بيضة هدية، بعد أن استعادا فرخهما.
وبحسب مايكل ستيلفيج أحد المسؤولين عن حديقة الحيوان، فإن المثلية نادرة جدا في عالم الحيوانات، لكنها قد توجد عند البطريق أو الطيور.
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