أردوغان يحث ألمانيا على إدراج حركة غولن ضمن المنظمات الإرهابية

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكومة الألمانية، في مقال صحفي عشية زيارته الرسمية لألمانيا، على إدراج حركة فتح الله غولن في قائمة المنظمات الإرهابية.
وتتهم أنقرة الحركة بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016. وفي المقال الصحفي على الموقع الالكتروني لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، قال الرئيس التركي إنه ينبغي للبلدين الحليفين الوقوف في وجه "السياسات غير المسؤولة"، التي تنتهجها الولايات المتحدة حتى لا تتسبب في إطلاق شرارة "حرب تجارية هوجاء".
وتأتي الزيارة إلى ألمانيا في سياق أزمة اقتصادية تركية حادة وعلاقات متدهورة مع الولايات المتحدة، وينتظر أردوغان من برلين اعتماد اجراءات لمزيد تطوير العلاقات بين البلدين، إذ توجد في تركيا حوالي 7500 شركة ألمانية.
ويأمل أردوغان خلال زيارته أن يفتح صفحة جديدة بين تركيا وألمانيا، وهذه هي أول زيارة للرئيس التركي منذ إعادة انتخابه سنة 2014، وينتظر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيره الألماني فرانك ولتر شتاينمير، ثم يقوم بتدشين جامع كولونيا الذي مولت بناءه إحدى الجمعيات التركية.