نصف قرن ومئات الألاف من اليوروهات لجمع أكبر مجموعة لنماذج طائرات في العالم.
إيرلندي يتبرع بأكبر مجموعة نماذج مصغرة للطائرات في العالم جمعها في نصف قرن
إيرلندي يتبرع بأكبر مجموعة نماذج مصغرة للطائرات في العالم جمعها في نصف قرن
عندما كان الايرلندي مايكل كيلي صبيا، لم يكن يحب شيئا أكثر من التحديق في الطائرات لحظة إقلاعها أو هبوطها في أقرب مطار قريب من بيته. وبعد مرور أكثر من نصف قرن قضاها كيلي في بناء ما يسميه أكبر مجموعة خاصة في العالم لنماذج الطائرات، فقد تبرع بمجموعته إلى مطار شانون، حيث بدأ ولعه الشديد بعالم الطيران، وهو يبلغ اليوم من العمر 67 سنة.
ويقول كيلي إنه كان يحب دائما صوت الضجيج الذي كانت تحدثه الطائرات فوق منزله في مدينة ليميريك، وكان آنذاك فضوليا. وجاء تصريح كيلي وهو يدشن رواق الطيران الجديد في مطار المدينة، والذي يحتوي على مجموعة نماذج طائراته الخاصة المتعددة، والتي لم تصنع واحدة منها في إيراندا.
ويقول أحد أصدقاء كيلي إن مايكل أنفق عشرة آلاف يورو سنويا حتى يجمع ذلك الرقم القياسي من الطائرات. ومن أفضل الطائرات المحبذة لدى كيلي، نجد بوينغ كي سي تانكر، وهي واحدة من بين عشرة طائرات فقط صنعت حول العالم.
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