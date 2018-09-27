نتنياهو: إيران تخفي مواد نووية في طهران وصواريخ في بيروت وحسنة الاتفاق النووي أنها قربتنا من العرب

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران يوم الخميس بإخفاء مواد نووية في مستودع بطهران، قائلا إن ذلك أثبت أنها لم تتخل عن برنامجها للأسلحة النووية، وادعى نتنياهو أنه كشف أن إيران تخفي صواريخ لها في بيروت.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورته 73: "اليوم أكشف لأول مرة أن إيران تملك مستودعا سريا آخر في طهران، مستودع لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري".
وأضاف "منذ أن داهمنا الأرشيف الذري كانوا مشغولين بتطهير المستودع الذري. فقط في الشهر الماضي نقلوا 15 كيلوجراما من المواد المشعة. تعرفون ماذا فعلوا بها؟" وأجاب قائلا "نقلوها ونشروها حول طهران في محاولة لإخفاء الدليل". ودعا نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء عمليات تفتيش فورية في موقع تعرفه إسرائيل.
وقد نشر الجيش الإسرائيلي يوم الخميس مقطع فيديو وصورا لما قال إنها مواقع بناء صواريخ لجماعة حزب الله في لبنان. وجرى توزيع الصور بعد دقائق من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تساعد حزب الله على جعل صواريخه دقيقة التوجيه. وقال "في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه، صواريخ يمكن توجيهها لأهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار".
ولم يتسن لرويترز التحقق من التأكيدات الإسرائيلية في خطاب نتنياهو وفي خمس صور ومقطع فيديو مدته 76 ثانية نشرها الجيش. ويشير الفيديو إلى "مشروع دقة الصواريخ" الذي قالت إسرائيل إن حزب الله حاول نقله "إلى قلب مدينة بيروت". وقال الجيش الإسرائيلي إن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي "يهدد عن دراية المدنيين اللبنانيين".
وأقر نتنياهو بأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول العظمى، ورغم رفضه له، كانت له نتيجة إيجابية واحدة على حد قوله، وهي أنه جعل إسرائيل أكثر تقاربا مع عديد الدول العربية.
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