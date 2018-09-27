بحث وزير الداخلية الإيطالي، المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني ونظيره التونسي هشام الفراتي "بديلا فعالا لتهريب البشر" فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في العاصمة التونسية اليوم الخميس.
وزير داخلية إيطاليا يزور تونس لبحث الهجرة غير الشرعية
بحث وزير الداخلية الإيطالي، المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني ونظيره التونسي هشام الفراتي "بديلا فعالا لتهريب البشر" فيما يتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في العاصمة التونسية اليوم الخميس.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن 1910 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بين أول يناير كانون الثاني وحتى 30 أبريل نيسان منهم 39 امرأة و307 من القصر من بينهم 293 كانوا بمفردهم، مقارنة مع 231 فقط خلال نفس الفترة عام 2017.
واتفق الوزيران على أهمية معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بحلول إضافية إلى جانب الحلول الأمنية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قال سالفيني "أوافق على فتح قنوات معتادة للهجرة تكون منتظمة وخاضعة لمراقبة وإيجابية".
وأضاف "لقد اتفقنا على بديل فعال لتهريب البشر. هذا يعني إدارة عمليات المغادرة، والحد من الوفيات، والعودة للوطن".
وتابع سالفيني "ما إن نوقف الهجرة غير الشرعية سيتسنى لنا التركيز على العلاقات الاقتصادية التي تشهد حاليا أكثر من ألف رجل أعمال إيطالي يستثمرون في تونس ويوظفون أكثر من ستين ألف شخص".
ومن جانبه قال وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي "اغتنمت الفرصة كذلك خلال نقاشنا في حوار الهجرة غير الشرعية، أكدت خلال اللقاء أن معالجة موضوع الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن يقتصر على الحلول الأمنية فحسب، بل ضرورة الاعتماد على مقاربة شاملة وطويلة الأمد تقوم على الشراكة وفق منظور تنموي".
ووصل أكثر من 600 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق القوارب من أفريقيا في السنوات الخمس الماضية، لكن الأرقام انخفضت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بعد انتخاب حكومة يمينية أغلقت الموانئ الإيطالية أمام قوارب المهاجرين.