"أكواريوس2" لازالت في عرض البحر رغم الاتفاق على استقبالها

بقيت سفينة الإنقاذ أكواريوس2 التي تقل عشرات المهاجرين عالقة في البحر يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، رغم التوصل إلى اتفاق بين خمس دول أوروبية لاستقبال المهاجرين الموجودين على متن السفينة التي رفضت حكومة روما السماح لها بالرسو في الموانئ الإيطالية.
وكانت السفينة أكواريوس2 على بعد أميال قليلة من الساحل المالطي، حين تم التوصل للاتفاق، علماً أن عدد المهاجرين الذين على متنها يبلغ 58 مهاجراً معظمهم من الليبيين، وقد تم إنقاذهم من قبل جمعيات خيرية قبالة شواطئ ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، التي لديها مراسل على متن السفينة المذكورة.
وقد حال علو الموج والرياح العاتية دون تمكن طاقم سفينة أكواريوس الذي تديرها جمعية "إس أو إس ميديتيراني" الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، من نقل المهاجرين إلى سفينة عسكرية مالطية، حسب ما أوضحته "إس أو إس ميديتيراني" في مؤتمر صحفي عقدته بالشراكة مع "أطباء بلا حدود" اليوم في روما.
وكانت خمس دول في الاتحاد الأوروبي هي إسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا ومالطا، اتفقت على استقبال المهاجرين الـ58 وسط استمرار الخلافات في الإتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع تدفق الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير شرعي إلى دول أوروبا انطلاقاً من شمال إفريقيا.
والجدير بالذكر أن السلطات البحرية في بنما ألغت تسجيل سفينة أكواريوس 2، وبموجب القرار فسيتم إزالة علم بنما فور رسو السفينة في أي ميناء، ولن يتم السماح لها بالمغادرة حتى تجد علما آخر، في خطوة تعني عدم وجود سفن تجري عمليات البحث والانقاذ بالقرب من السواحل الليبية.
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