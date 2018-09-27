"أكواريوس2" لازالت في عرض البحر رغم الاتفاق على استقبالها

بقيت سفينة الإنقاذ أكواريوس2 التي تقل عشرات المهاجرين عالقة في البحر يوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، رغم التوصل إلى اتفاق بين خمس دول أوروبية لاستقبال المهاجرين الموجودين على متن السفينة التي رفضت حكومة روما السماح لها بالرسو في الموانئ الإيطالية.

وكانت السفينة أكواريوس2 على بعد أميال قليلة من الساحل المالطي، حين تم التوصل للاتفاق، علماً أن عدد المهاجرين الذين على متنها يبلغ 58 مهاجراً معظمهم من الليبيين، وقد تم إنقاذهم من قبل جمعيات خيرية قبالة شواطئ ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، التي لديها مراسل على متن السفينة المذكورة.