علاج جديد ونتائج مبشرة لمرضى الإيدز

تشير تجربتان أوليتان إلى أن الأشخاص الذي يعيشون بفيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض (الإيدز) قد يستطيعون يوما ما التغلب على الفيروس بضخ أجسام مضادة للفيروس في أجسامهم مرتين في السنة بدلا من تناول أقراص مضادة للفيروس يوميا.

وكان عدد المشاركين في التجربتين محدودا (تسعة في التجربة الأولى وسبعة في الثانية) كما تظهر التجربتان أن الأجسام المضادة للفيروس تملك إمكانات لكنهما لا تؤكدان أنها فعالة بالفعل. ولابد من إجراء تجارب أوسع نطاقا وأطول مدة لمعرفة إن كان هذا العلاج الجديد آمنا وفعالا. وحتى في هذه الحالة فقد يستغرق الأمر أعواما قبل طرح دواء جديد في الأسواق.