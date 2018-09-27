الشرطة السلوفاكية تعتقل أشخاص يشتبه بتورطهم في إغتيال الصحفي يان كوسياك وزوجته

قالت وسائل إعلام محلية أن الشرطة السلوفاكية اعتقلت الأشخاص المشتبه بهم باغتيال صحفي التحقيقات جان كوسياك وزجته في فبراير/ شباط المنصرم بمنطقة فيلا ماكا. وأكد محامى أسرة كوسياك الخبر الذي أعلنته الشرطة. وتقوم الشرطة في سلوفاكيا بمداهمة منازل المشتبه بهم في جنوب البلاد.
ولم تقدم الشرطة المحلية أية تفسيرات بشأن سير عمليات التحقيق التي تقودها منذ سبعة.
الجريمة أثارت صدمة شديدة في سلوفاكيا خاصة وان دافع القتل ارتبط بحسب وسائل الإعلام المحلية بتحقيقات الصحفي الإستقصائي جان كوسياك حول عمليات التزوير المتصلة برجال أعمال وسياسيين في البلاد.
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وتطرح قضايا الفساد في هذا البلد الأوروبي الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 5,4 ملايين نسمة تساؤولات كبيرة، حيث خرج الألاف من السلوفاكيين إلى الشوارع في حزيران/يونيو المنصرم للتظاهر والمطالبة بعزل وزراء الحكومة اليسارية التي يترأسها روبرت فيكو.