شاهد: جبل جليدي ارتفاعه 200 متر يتحرك باتجاه آيسلندا

يتنقل جبل جليدي ضخم، بالقرب من جزيرة هريزي شمال آيسلاندا، مصحوبا بجبال جليدية أصغر حجما، ما قد يشكل خطرا على القوارب والسفن.
ويظهر من هذا الجبل فوق سطح البحر حوالي 20 مترا، ويعتقد الباحثون أن الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد هذا وقدروا أنه يشكل عشر الارتفاع الحقيقي ما يعني أن علوه قد يصل إلى 200 متر.
والمشكلة كما يراها الباحثون أن هذه الجبال لا تكشفها الرادارات.
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وقد تم تسجيل مشاهدة العديد من الجبال الجليدية في غرب وشمال آيسلاندا بين فصلي الصيف والخريف، والتي نتجت عن الانهيارات الجليدية شمال شرق غرينلاند.