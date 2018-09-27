من سينتزع لقب أطيب طبق كسكس لهذا العام؟

شهدت مدينة سان فيتو لو كابو، في صقلية الطبعة ال21 من مهرجان الكسكس العالمي الذي تقام فعالياته من 21 سبتمبر/ أيلول وحتى 30 من الشهر نفسه. منذ العام 1998، يتجمع طهاة من عشرة بلدان للتنافس على أجمل مذاق لطبق الكسكس الشهير، المشاركون هم: إيطاليا، وأنغولا، كوت ديفوار، فرنسا ، إسرائيل ، المغرب ، فلسطين ، السنغال ، الولايات المتحدة الأمريكية وتونس.
ويهدف المهرجان الدولي للتكامل الثقافي، الذي ينظم الآن في دورته الـ21، إلى مقارنة بين بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودول شمال أفريقيا، وغيرها من البلدان، شعار هذا العام 2018 هو: "اتحاد العواطف"