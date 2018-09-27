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ترامب : قادة العالم كانوا " يضحكون معي " وليس عليّ !

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ترامب : قادة العالم كانوا " يضحكون معي " وليس عليّ !

ترامب : قادة العالم كانوا " يضحكون معي " وليس عليّ !
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة العالم كانوا " يضحكون معه وليس عليه " خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ترامب أن هذا الضحك هو دليل على " احترام الزعماء للإنجازات التي حققها ". وقال " كانوا يضحكون معي... لقد استمتعنا ".

وكان الرئيس الأمركي قد بدأ خطابه بالتحدث عن "الإنجازات" التي حققتها إدارته خاصة في المجال الاقتصادي. وقال : " "حققت إدارتي أكثر مما حققته أي إدارة أمريكية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة".مما أثار موجة من الضحك والسخرية بين الحاضرين وقاطع صوت الضحك خطابه.

ولعل ذلك يظهر فجوة كبيرة بين ترامب وغيره من الزعماء نتيجة سياسته الخارجية المثيرة للجدل فيما يتعلق بقضايا عديدة منها العلاقات التجارية والتغير المناخي والانتشار النووي.

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