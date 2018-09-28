عباس يدعو ترامب لإلغاء قراراته المتعلقة بالقدس واللاجئين والاستيطان

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة أمس الخميس إلى التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرارها قطع المساعدات عن الفلسطينيين قائلا إنها تقوض حل الدولتين للصراع.
وقال عباس في كلمته بالاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة "بمجمل هذه المواقف تكون الإدارة قد تنكرت لالتزامات أمريكية سابقة وقوضت حل الدولتين".
ومضى يقول "أجدد الدعوة للرئيس ترامب لإلغاء قراراته وإملاءاته بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".
وانهارت أحدث جولة من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في عام 2014 وهناك شكوك بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمكنه التوصل إلى ما سماه "اتفاقا نهائيا" منذ أن اعترف في ديسمبر كانون الأول بالقدس عاصمة لإسرائيل ثم نقل السفارة الأمريكية إلى هناك في مايو أيار.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل هذه الأراضي في حرب عام 1967 وضمت القدس الشرقية في خطوة لم تلق اعترافا دوليا. وتعتبر إسرائيل المدينة بشطريها عاصمتها الأبدية.
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كان ترامب قد راوغ في حديثه من قبل عما إذا كان يؤيد فكرة حل الدولتين، واحدة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين، وهو ما استقرت عليه السياسة الأمريكية على مدى عقود.
ويوم الأربعاء قال ترامب في أوضح دعم من جانب إدارته لهذه الفكرة "يروق لي حل الدولتين. هذا ما أعتقد أنه الأفضل".
لكن في وقت لاحق من اليوم تراجع ترامب عن ذلك وقال في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه منفتح على حل الدولة الواحدة إذا كان هذا ما يفضله الطرفان.