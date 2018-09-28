أصدرت محكمة أبوظبي حكماً بتغريم ممثلة عربية 100 ألف درهم إماراتي (ما يعادل نحو 27 ألف دولار) بسبب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
تغريم ممثلة عربية آلاف الدولارات لخرق الخصوصية على سناب تشات في أبوظبي
تغريم ممثلة عربية آلاف الدولارات لخرق الخصوصية على سناب تشات في أبوظبي
وفي تفاصيل الخبر نظرت محكمة نقض أبوظبي في قضية اتهام الممثلة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، قامت بالتقاط فيديو له ونشرته على موقع سناب تشات لينتشر بشكل كبير ويشاهده مليون و200 ألف شخص.
إلا أن محاميها حاول الدفع ببراءتها، عن طريق التأكيد على انتفاء القصد الجنائي وأن التصوير لم يتم خلسة وإنما بمعرفة الشاكي وكان لاثبات واقعة، وأنها قد نشرته على حسابها الخاص على موقع سناب تشات وليس على موقع يوتيوب.
وأيد هذا الحكم حكماً سابقاً من محكمة أول درجة حيث أصدرت حينها المحكمة حكماً بتغريم الممثلة ومصادرة الهاتف وإلزامها بالرسوم قبل أن تستأنف الممثلة لدى محكمة الاستئناف لتأتي النتيجة دون تغيير.
للمزيد على يورونيوز:
كتاب يعود إلى مكتبة إيرلندية بعد 53 عاماً من اقتراضه!
الشرق الأوسط يهدر طعاماً بقيمة تريليون دولار كل عام والسعودية في الصدارة