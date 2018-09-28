نقلت وكالات روسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله إن العمل يجري على إقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب السورية، معرباً عن إصرار بلاده على أن تكون المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، إجراءً مؤقتاً وغير دائم.
مسؤول روسي: منطقة نزع السلاح في إدلب إجراء مؤقت!
مسؤول روسي: منطقة نزع السلاح في إدلب إجراء مؤقت!
ونص الاتفاق على قيام روسيا بكلّ الإجراءات اللازمة لتؤمّن تفادي عملية عسكرية وهجوم على إدلب، وإقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض 15 إلى 20 كيلومتراً داخل منطقة خفض التصعيد، وهو الأمر الذي شكك أهالى المحافظة الواقعة أقصى شمال غربي سوريا بتحققه.
وردا على طلب التعليق على تصريحات أمريكية بأن الوضع في إدلب "مجمد"، قال بوغدانوف "نقول دائماً إن هذا إجراء مؤقت، مثلما كانت باقي مناطق خفض التوتر التي أقيمت في إطار "أستانا-4"، إجراءات مؤقتة".
وتابع يقول: "حالياً لم يبق من تلك المناطق إلا واحدة، ونقول هنا أيضاً، إنه إجراء مؤقت، لأنه لا بد من تحرير كافة الأراضي السورية من أي وجود للإرهابيين".
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في سياق مواز قال بوغدانوف إن روسيا وإسرائيل "على اتصال مستمر" فيما يتعلق بإسقاط الطائرة الروسية في سوريا هذا الشهر.
وقتل الطاقم المكون من 15 شخصاً حينما سقطت الطائرة، وهي من طراز إليوشن-20، قرب اللاذقية في شمال سوريا يوم 17 أيلول (سبتمبر).
وقالت موسكو إن سوريا أسقطت الطائرة بالخطأ، بعد وقت قصير من قصف مقاتلات إسرائيلية لهدف في المنطقة وألقت باللوم على إسرائيل في الواقعة.