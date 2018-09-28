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الصين ترصد بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية

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الصين ترصد بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية

الصين ترصد بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية
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(Reuters)
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أعلنت وزارة الزراعة الصينية يوم الجمعة رصد بؤرة جديدة لحمى الخنازير الأفريقية في إقليم جيلين في شمال شرق البلاد.

وقالت الوزارة إن البؤرة الجديدة ظهرت في مزرعة بها 44 خنزيرا في مدينة سونغيوان ما أدى إلى نفوق ثلاثة خنازير وإصابة ثمانية.

وحظرت الصين نقل الخنازير الحية ومنتجاتها بين المناطق المتاخمة للأقاليم التي ظهرت فيها حمى الخنازير الأفريقية. وهذا ليس أول تفش للمرض في إقليم جيلين.

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