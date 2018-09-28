قالت الشرطة في كوبنهاغن على تويتر اليوم الجمعة إن الشرطة الدنمركية أغلقت جسرين رئيسيين أمام المرور وأوقفت رحلات العبارات المتجهة إلى السويد وألمانيا في عملية كبيرة. وقد أوقفت الشرطة كل رحلات العبارات والقطارات والجسور الرابطة بين جزيرتي زيلاند وفونن.
شرطة الدنمرك تغلق جسرين رئيسيين وتوقف رحلات العبارات للسويد وألمانيا
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شرطة الدنمرك تغلق جسرين رئيسيين وتوقف رحلات العبارات للسويد وألمانيا
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وعن أسباب إغلاق جسر أوريسوند الذي يربط بين الدنمرك والسويد وجسر الحزام الكبير الذي يربط بين جزيرتي فقد قالت الشرطة الدنماركية الجمعة إنها تبحث عن سيارة فولفو سوداء مسجلة في السويد وثلاثة أشخاص على صلة بجريمة خطيرة في إطار عملية كبيرة.
وكانت صحيفة أفتونبلادت االسويدية قد أفادت نقلا عن مصادر لم تسمها أن العملية مرتبطة بحادثة اختطاف في الدنمارك لكن الشرطة لم تؤكد الخبر.