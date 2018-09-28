نقلت صحيفة حريت التركية يوم الجمعة عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا.
أردوغان يوبخ أمريكا بسبب المسلحين الأكراد في منبج السورية
أردوغان يوبخ أمريكا بسبب المسلحين الأكراد في منبج السورية
وبموجب اتفاق بين الدولتين في الصيف الفائت تقوم القوات التركية والأمريكية حالياً بدوريات في منبج لإخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب منها. حيث تعتبر تركيا هذه الوحدات منظمة إرهابية على صلة بمقاتلين أكراد ينشطون على أراضيها.
لكن أردوغان قال إن "وحدات حماية الشعب" لا تزال في منبج، واتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها في حزيران يونيو.
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ونقل عن الرئيس التركي قوله للصحفيين بعد زيارته الأخيرة لنيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 73 "لم تلتزم الولايات المتحدة بكل تأكيد بالجدول الزمني المتفق عليه في خارطة الطريق الخاصة بمنبج، ولم تغادر وحدات حماية الشعب المنطقة. أصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد".
وتابع مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تف بتعهداتها".