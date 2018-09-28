الكويت ودول الإتحاد الأوروبي ينتشلون الأونروا من عجزها بعد وقف التمويل الأمريكي

بعد هزة قوية ومخاوف وتهديدات من توقف عملياتها وبقاء آلاف الأطفال الفلسطينيين خارج مقاعد الدراسة بسبب نقص التمويل والعجز الهائل في الميزانية، تلقت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمويلاً ومساعدات تعوض الانسحاب وقطع المساعدات الأمريكي.

هذه المساعدات جاءت بشكل أساسي من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والكويت وإيرلندا والنرويج، وتبلغ قيمتها نحو 118 مليون دولار ليتقلص بذلك العجز في ميزانية الوكالة لهذا العام إلى 68 مليون دولار.