الكويت ودول الإتحاد الأوروبي ينتشلون الأونروا من عجزها بعد وقف التمويل الأمريكي

بعد هزة قوية ومخاوف وتهديدات من توقف عملياتها وبقاء آلاف الأطفال الفلسطينيين خارج مقاعد الدراسة بسبب نقص التمويل والعجز الهائل في الميزانية، تلقت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) تمويلاً ومساعدات تعوض الانسحاب وقطع المساعدات الأمريكي.
هذه المساعدات جاءت بشكل أساسي من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والكويت وإيرلندا والنرويج، وتبلغ قيمتها نحو 118 مليون دولار ليتقلص بذلك العجز في ميزانية الوكالة لهذا العام إلى 68 مليون دولار.
وقال بيير كراهينبول المفوض العام لأونروا إن هذه التعهدات تمت في اجتماع عقد على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم بالأمم المتحدة في نيويورك.
وتابع كراهينبول "في الحقيقة هناك خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يتابعون هذه الأحداث بترقب شديد جداً. كان عاماً من القلق الهائل والتوتر العميق... أعتقد أنها خطوة كبيرة للغاية تلك التي أُنجزت اليوم".
كانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي وقف تمويلها لوكالة أونروا ووصفتها بأنها "عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه" وهو قرار أدى إلى زيادة حدة التوتر بين القيادة الفلسطينية وإدارة ترامب.
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وتقدم أونروا خدمات لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وينحدر معظم هؤلاء من نحو 700 ألف فلسطيني طردوا من ديارهم أو فروا بسبب القتال في حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي للصحفيين إن هذا الاجتماع يرسل إشارة بأن العالم ما زال يهتم بمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن التحدي يتمثل في مواصلة هذا الجهد مشيراً إلى أن أحد النقاط التي بُحثت يوم الخميس هي إيجاد سبيل يمكن بموجبه وضع تخطيط مالي طويل الأجل حتى لا يأتي آب/ أغسطس من كل عام ويتساءل الأطفال الفلسطينيون ما إذا كانت هناك مدرسة يذهبون إليها.