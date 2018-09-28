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باكستان

زوجة عمران خان: زوجي هو "زعيم القرن" يليه رجب طيب أردوغان

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زوجة عمران خان: زوجي هو "زعيم القرن" يليه رجب طيب أردوغان

زوجة عمران خان: زوجي هو "زعيم القرن" يليه رجب طيب أردوغان
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في أول مقابلة تلفزيونية لها منذ زواجها قالت قرينة رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الشعب الباكستاني "محظوظ" لأن لديه زعيم مثل زوجها.

ووصفت بشرى عمران زوجها في مقابلة تلفزيونية مع Hum TV " بزعيم القرن ". وقالت في هذا الصدد إنه بعد "القائد الأعظم" وتقصد محمد علي جناح، يأتي عمران خان ويليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سيدة باكستان الأولى قالت في هذا الصدد: "حينما يشاء الله أن يغير مصير أمة ينعم عليها بقائد لا بسياسي. والقائد الأعظم (محمد علي جناح) كان كذلك. وفي وقتنا المعاصر، تقول السيد بشرى فإن عمران خان هو "زعيم العصر" ومن بعده أردوغان. أما الباقي فهم مجرد ساسة لا أكثر.

زوجها " زعيم وليس مجرد سياسي".

وأضافت زوجة رئيس الوزراء الجديد إن " باكستان مُنحت زعيماً مثل زوجي بعد الكثير من الصلوات". وأكدت أن عمران خان " لا يسعى للحصول على شيء لنفسه بل إن ما يهمه هو مصلحة الشعب والبلاد". وأن البلاد لم ولن تعرف زعيما مثله.

وقالت بشرى إن زوجها لا يملك "عصا سحرية" ليغير بها الوضع الحالي للبلاد بسرعة، لكنها أكدت على أن الوقت الذي سيستغرقه التغيير مع زوجها سيكون أقل بكثير ممن سبقوه.

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