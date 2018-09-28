فجوات كبيرة بالأجور على أساس "عرقي" في هيئة الخدمات الطبية البريطانية

كشفت دراسة وصفت بأنها أكبر دراسة للأجور بناء على العرق ضمن نظام الرعاية الطبي البريطاني عن فجوات كبيرة في المداخيل ما بين الطواقم ذات البشرة البيضاء ونظرائهم من ذوي البشرة السمراء والأصول الأفريقية والكاريبية.

فالأطباء من ذوي البشرة السمراء تقل رواتبهم السنوية بمتوسط مقداره 10 آلاف جنيه استرليني، في حين تقل رواتب الممرضين من ذوي البشرة السمراء بنحو 2700 ألف جنيه استرليني عن نظرائهم من أصحاب البشرة البيضاء، بحسب الغارديان.