تحت مياه البحر الأحمر ووسط شعبه المرجانية، ختم المصري هشام محمد قصة حبه للبريطانية صوفيا، بعقد قرانهما وسط أجواء احتفال مثيرة وغير مألوفة.
شاهد: مصري وبريطانية ...قصة حب انتهت تحت الماء!
شاهد: مصري وبريطانية ...قصة حب انتهت تحت الماء!
وبين الأسماك المتنوعة، كان العروسان والمقربون منهم يحتفون حاملين أسطوانات الاوكسجين الخاصة بالتنفس، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.
وتبين أن العروس هي أساساً من هواة الغطس، ونجلة مدرب غطس محترف، وأرادت أن يكون لزفافها شكل غير تقليدي.
للمزيد على يورونيوز:
- عقد قران غير عادي يثير الجدل والغضب في روما
- القصر الملكي البريطاني سيشهد أول حفل زواج مثلي الجنس
- شاهد: عيد الحب في الصين .. فالنتاين للمسنّين
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الزفة لهشام وصوفيا بمنطقة اللايت هاوس السياحية، حيث تبادلا خاتمي الزواج بحضور المدعوين، وشهادة المأذون محمد الغنام. حيث تناولوا المشروبات، والتقطوا الصور التذكارية.
تقليد ليس الأول
هذا التقليد وإن كان غير مألوف كثيراً، فإنه لم يكن الأول ولا بجديد على مدينة دهب. إذ كان عروسان من قبل وهما محمد الديب، ونورهان عمرو أبو جريشة، قد عقدا قرانهما قبل عامين في نفس المنطقة تحت الماء أيضاً.