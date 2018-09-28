استفتاء في مقدونيا لتغيير اسم البلاد فما الذي يحكم به الشعب؟

حددت مقدونيا يوم الثلاثين من أيلول/سبتمبر موعدا لإجراء استفتاء على اتفاق أبرمته الحكومة في شهر حزيران/يونيو الماضي مع جارتها اليونان لتغيير اسمها إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية "وهو ما سيمهد الطريق لانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وإذا ما مر الاستفتاء، فقد يضع حداً لنحو ثلاثة عقود من المشاحنات بين الحكومتين المقدونية واليونانية التي تعارض بشدة استخدام جارتها الشمالية لمسمى "مقدونيا" دون نعت أو صفة، لأن منطقة في اليونان تحمل الاسم ذاته، إضافة إلى ما تمثله مملكة مقدونيا القديمة من أهمية تاريخية وثقافية لدى اليونانيين.