لطالما سمعنا عن حمية البحر المتوسط والفوائد الصحية العالية التي تحويها أصناف الطعام المنتمية إلى حوض البحر المتوسط خاصة في الحماية من أمراض القلب والذبحات، ولكن بحسب دراسة جديدة فهذا ينطبق على النساء فقط!
دراسة بريطانية: الحمية المتوسطية مفيدة لصحة القلب عند النساء فقط !
دراسة بريطانية: الحمية المتوسطية مفيدة لصحة القلب عند النساء فقط !
فبحسب دراسة أجرتها جامعة إيست أنجليا البريطانية على نحو 23 ألف شخص، ونشرت نتائجها في دورية جمعية القلب الأمريكية، فإن النساء البالغات الأربعين من عمرهن فأكبر يستطعن تقليص خطر السكتات الدماغية مستقبلاً بأكثر من 20% باتباع هذه الحمية، في المقابل وجدت الدراسة أن اتباع نفس الحمية قد لا ينعكس على الرجال بنفس الطريقة.
ولكن كي تحقق النساء هذا الهدف ما الذي يتوجب عليهن فعله؟ تشير إحدى المشاركات في الدراسة أنهن مجبرات على الالتزام التام بالحمية وليس فقط تناول بعض مكوناتها بشكل منفصل.
والحمية المتوسطية هي بالأصل مستوحاة من المطابخ اليونانية والإيطالية والإسبانية، وتشمل تشكيلة منوعة من الخضروات والفاكهة، الكثير من الأسماك، قدر معتدل من الألبان، والقليل من اللحوم، وأصناف عديدة من الحبوب وبالتالي فهي تركز بشكل أساسي على الدهون المفيدة، وبجمع كل هذه الأنواع تتحقق العديد من الفوائد الصحية.
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زيت الزيتون والذي يعتبر ركناً أساسياً من هذه الحمية يوفر دهوناً صحية غير مشبعة، وكذلك الدهون الموجودة في المكسرات والحبوب والسمك.
وعلى عكس الاعتقاد الشائع بأن تناول الكثير من الدهون قد يشكل تهديداً للصحة فإن تناول الأنواع الصحيحة والصحية من الدهون بكميات معقولة توفر للعقل والجسم قدراً مناسباً من الطاقة والفائدة.