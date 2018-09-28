المواطنون أقلية في 3 دول عربية مقارنة بالوافدين من دول آسيوية

تعتبر دول الخليج من أكثر الدول الجاذبة للعمالة الوافدة، العاملين فيها من جنسيات مختلفة، وفي الغالب من فئة الشباب.

مركز بيو للأبحاث كان قد نشر على موقعه " pewglobal" دراسة تابع فيها أعداد المهاجرين في كل دولة، وقارنها بإحصائيات منذ العام 1990 وحتى العام 2007.

وبنظرة سريعة على الإحصاءات الخاصة بأكثر الدول العربية جذبا للعمالة الوافدة، تجد أن في الإمارات حوالي 8.310.000 نسمة من غير المواطنين، بحسب الدراسة، ترتيب الجنسيات، غالبيتهم من الجنسية الهندية، حيث يحتلون المركز الأول بـ 3.310.000 مقيم، يليهم البنغال بمليون مقيم، والباكستانيين بـ 950 ألف مقيم، فالمصريين بـ 860 ألف نسمة، ومن ثم الفلبينيين بأكثر من نصف مليون.

ويمكن القول بأن الجالية الهندية هي الأكثر في الإمارات، حيث يشكلون حوالي 33%، مقارنة بعدد السكان الإجمالي الذي يقدره موقع government بـ 9.121.167 نسمة. كما أن عدد أول ثلاث جنسيات في البلد، وهم من غير العرب، يشكلون أكثر من 50% من عدد السكان الإجمالي في الدولة، كما أن الجاليتين الهندية والبنغالية كل على حدة، يفوقون عدد الإماراتيين، البالغ حوالي 947,997 نسمة، بمعنى أن السكان الأجانب في الدولة أكثر من الإماراتيين أنفسهم.

وبالتطرق للجاليات العربية في الإمارات، وبالنظر إلى أكبر 10 جاليات في الدولة، فتحتل الجالية المصرية المركز الرابع في القائمة الاجمالية، والأولى عربيا بـ 860 نسمة، وتأتي اليمن في المركز السابع بـ 200 ألف نسمة، فالأردن بـ 160 نسمة فالسودان بـ 130 ألف نسمة.

الكويت والتي تجذب حوالي 3120000 مقيم، للعمل فيها، يشكل الهنود الأغلبية العظمى، حيث يحتلون المركز الأول بين المقيمين، يشكلون حوالي الثلث، والملفت أنهم يشكلون ضعف تعداد الجالية التي تليهم في الترتيب وهي الجالية المصرية حيث يبلغ عددهم في الكويت حوالي 420 ألف مقيم، ويأتي البنغال في الترتيب الثالث بعدد 380 ألف مقيم، والباكستانيون في المركز الرابع بعدد 340 ألف مقيم، وفي حال جمعنا الجالية الهندية والبنغالية والباكستانية، فقط فهم يشكلون أكثر من 50% من المقيمين الأجانب في الكويت، وهم أيضا أكثر من عدد الكويتيين، بحسب إحصائية نشرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية على موقعها paci حيث ذكرت أن عددهم وصل عام 2018 إلى 1.386 مليون نسمة، وهم بنسبة تقل عن الأجانب الموجودين في الدولة.

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قطر، التي وصل عدد سكانها 2.561.643 بحسب موقع وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، فيها حوالي 1.720.000 مقيم، منهم 660 ألف مقيم من الهند، و170 ألف مصري، و160 ألف من بنغلادش.

ومن بين أول 10 جنسيات في قطر، توجد فقط ثلاث دول عربية، هي مصر، ويأتي اليمن في المركز التاسع بجالية تبلغ أربعين ألفا، والأردن في المركز العاشر بجالية تصل إلى ثلاثين ألفا.

وفي حال صحت الأرقام في إحصائية الموقع، فإن عدد القطريين الأصليين هو 841643، وهم يتقاربون بالعدد مع عدد الهنود والبنغال، لكنهم سيكونون أقل حتما مع زيادة أية جالية أجنبية أخرى موجودة في البلد.