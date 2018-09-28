شرطة نيويورك تنقذ مساعدين لتيريزا ماي في الطريق إلى مطار جون كينيدي

قام ثلاثة رجال شرطة من شرطة نيويورك بإنقاذ 11 من مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد أن تعطلت بهم الحافلة التي كانت تقلهم من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك.
وبحسب أحد المسؤولين الكبار الذين كانوا على متن الحافلة فإن رجال الشرطة قد وجدوا الحافلة بالصدفة وانتظروا مع ركابها حتى وصول حافلة بديلة.
ثم قام رجال الشرطة بمرافقة مسؤولي "10 داونينغ ستريت" على المسار السريع متجاوزين الزحام حتى قاعة كبار الزوار في المطار.
وفي الوقت الذي كان فيه المسؤولون يصعدون على سلالم الطائرة متأخرين عن موعد الإقلاع 45 دقيقة، قامت رئيسة الوزراء البريطانية بمكافأة رجال الشرطة بالخروج لالتقاط صورة معهم وشكرهم، في حين وصف ريتشارد جاكسون، وهو أحد كبار مساعدي ماي للأمور اللوجستية ممن علقوا في الحافلة، ما حصل بالمغامرة وأثنى على جهود شرطة نيويورك.
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