في عيده العشرين، ما هي أكثر الكلمات التي بحث عنها مستخدمو غوغل منذ 17 عاماً ؟

عشرون عاماً وغوغل يحتكر سوق الإنترنت ومجال البحث عن المعلومات. ودخل في ثقافتنا الرقمية لدرجة أن كلمة "غوغل" في حد ذاتها أصبحت فعلاً مستخدماً في لغتنا المحكية والمكتوبة. على سبيل المثال، من الشائع جداً في اللغة الإنكليزية أن نقول "I google it" أي أقوم بالبحث عنها على غوغل.

احتفل محرك البحث الأول في العالم "غوغل" بعيد ميلاده العشرين في 27 أيلول/ سبتمبر.

2017 - Hurricane Irma إعصار إيرما

إعصار إيرما، وهو واحد من أقوى الأعاصير التي اجتاحت الولايات المتحدة وأثر على نحو تسع ولايات. ويعد الأقوى من ناحية الحد الأقصى للرياح المستدامة في المحيط الأطلسي.

2016- Pokémon Go بوكيمون غو

بوكيمون غو، واحدة من أشهر ألعاب الفيديو الحديثة التي أثارت ضجة كبيرة على مستوى العالم. وهي لعبة تعتمد على الواقع المعزز Augmented Reality . وحذر كثير من الخبراء من مخاطرها المتعلقة بانتهاك الخصوصية والمخاطر الأمنية الناتجة عن تحديد موقع الشخص والمرافق المحيطة به.

2014 - Robin Williams روبن ويليامز

روبن ويليامز، ممثل أمريكي شهير انتحر عام 2014 تاركاً وراءه معجبيه وزوجته وأولاده الثلاثة.

2013- Paul Walker بول ووكر

بول ووكر، الممثل الأمريكي الشهير وبطل سلسة Fast & Furious توفي بحادث سيارة في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013.

2012- Whitney Houston ويتني هيوستن

ويتني هيوستن، المطربة والممثلة الأمريكية الشهيرة. توفيت في شباط/فبراير عام 2012 . حيث عُثر عليها ميتة في غرفتها في أحد فنادق لوس أنجليس.

2011 -Rebecca Black ريبيكا بلاك

أصدرت مغنية البوب الأمريكية ريبيكا بلاك أغنيتها الشهيرة Friday التي حققت أعلى نسبة مشاهدة ودخلت ضمن قائمة افضل عشر فيديوهات متابعة.

2010 - iPad

في كانون الثاني/ يناير، أعلن المدير التنفيذي لشركة " آبل" ستيف جوبز عن إصدار أول جهاز آيباد في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو.

2009 - Michael Jackson مايكل جاكسون

المغني العالمي الشهير مايكل جاكسون، توفي بسبب جرعة زائدة من البروبوفول والبنزوديازيبين تسببت بتعرضه لسكتة قلبية. وشكلت وفاته صدمة لمعجبيه حول العالم.

2008 - أوباماObama

الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبح الرئيس 44 للولايات المتحدة وأول "رجل أسود يصل إبلى البيت الأبيض".

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2006 - World Cup كأس العالم

شهد العام 2006 بطولة كأس العالم لكرة القدم التي حصد فيها اللقب المنتخب الإيطالي.

2005 - Myspace ماي سبيس

في عام 2005 ، اشترت نيوز كورب موقع التواصل الاجتماعي ماي سبيس مقابل 580 مليون دولار.

2004 - بريتني سبيرزBritney Spears

أصدرت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز أغنيتها "“Everytime " التي احتلت المركز الاول كأفضل أغنية وأكثرها متابعة في العالم.

2003 - Britney Spears بريتني سبيرز

افتتحت بريتني سبيرز حفل توزيع جوائز MTV للموسيقى وأدت أغنيتها “Like a Virgin” التي حققت أعلى نسبة متابعة.

2002 - Spider-Man سبايدر مان

صدر الفيلم الشهير " سبايدر مان" من بطولة توبي ماغواير وحقق إيرادات تجاوزت 400 مليون دولار.

2001 - نوستراداموس Nostradamus

بعد هجمات أيلول/ سبتمبر 2001 ، تناقل الباحثون على غوغل فكرة مفادها أن المنجم الفرنسي نوستراداموس كان قد تنبأ بها في أحد كتاباته.