هاكر محترف يتحدى مؤسس فيسبوك ويهدد باختراق صفحته

فيما تحاول شركة فيسبوك أن "تهضم" الخبر السيئ الذي كشفته اليوم باختراق 50 مليون حساب وتحاول معرفة من الذي يقف وراء العملية، أعلن أحد القراصنة الإلكترونيين ( الهاكرز ) أنه يخطط لحذف صفحة مارك زوكربيرغ على فيسبوك يوم الأحد المقبل.

وقال المتسلل التايواني المحترف تشانج تشي-يوان إنه سيخترق صفحة مؤسس فيسبوك وسيستخدم تقنية البث المباشر للإعلان أمام جميع المتابعين عن نجاحه في عملية اختراق الصفحة.