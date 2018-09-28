هاكر محترف يتحدى مؤسس فيسبوك ويهدد باختراق صفحته

فيما تحاول شركة فيسبوك أن "تهضم" الخبر السيئ الذي كشفته اليوم باختراق 50 مليون حساب وتحاول معرفة من الذي يقف وراء العملية، أعلن أحد القراصنة الإلكترونيين ( الهاكرز ) أنه يخطط لحذف صفحة مارك زوكربيرغ على فيسبوك يوم الأحد المقبل.
وقال المتسلل التايواني المحترف تشانج تشي-يوان إنه سيخترق صفحة مؤسس فيسبوك وسيستخدم تقنية البث المباشر للإعلان أمام جميع المتابعين عن نجاحه في عملية اختراق الصفحة.
ونقل موقع بلومبيرغ عن الهاكر قوله في مقابلة سابقة إنه سيتراجع عن عملية الهجوم إذا ما حظي إعلانه باهتمام عالمي.
وعُرف عن القرصان الإلكتروني ( 24 عاماً) اختراقه المستمر لمواقع وصفحات تابعة لمؤسسات شهيرة وكشف الثغرات في البرامج على الإنترنت مقابل النقود.
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وقال تشانج لموقع بلومبيرغ : " سأقدم دليلاً على الخطأ عندما أحصل على مكافأة من فيسبوك".
وأضاف تشانج : " الكثير من الناس سيستمرون في التساؤل عن مدى قدراتي حتى إذا وجدت العديد من الأخطاء وكسبت الكثير من المكافآت. وليس بالضرورة أن اثبت مهارتي حصراً باللعب مع حساب زوكربيرغ".
وكانت إحدى شركات المواصلات قد رفعت دعوى على تشانج بسبب اختراقه لنظامها الخاص ببيع التذاكر.
ويقول تشانج : " أنا فقط اشعر بالملل وأحاول أن أعمل من اجل كسب بعض المال".