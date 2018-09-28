المعضلة البيئية في ألمانيا... التخلص من الطاقة النووية والفحم واستبدالهما بالطاقة المتجددة

أهلاً ومرحباً بكم مجدداً في "انسايدرز"... مجلةِ يورونيوز التي تُعنى بالشؤون الحالية مع نظرة معمقة على أحداثها الحساسة التي تشكل عالمنا... في هذه الحلقة نتناول مسألة الفحم وخاصة الفحم الأسمر في انتاج الطاقة وتأثيره على البيئة في ألمانيا خاصة لمساهمته في زيادة انبعاثات الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري...

الفحم الأسمر مسؤول عن 20% من انبعاثات الغاز

ألمانيا بين دول شمال أوروبا التي أطلقت فكرة احترام البيئة، فظهرت حركةٌ قوية تبنت الفكرة، ومواطنون توّاقون لإعادة التدوير. لكنَّ الحقيقة تشير الى أن ربع الطاقة الكهربائية في ألمانيا ينتجها الفحم الأسمر او كما يُعرف بلينييت. ولنكن دقيقين لينييت هو أسوأ أنواع الفحم. إنه مسؤول عن 20% من انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري.

الغالبية العظمى من الألمان يريدون التخلص من الفحم، فتعهدت حكومة أنغيلا ميركل بالاستجابة لهذه الرغبة. لكنَ الامر يتطلب وقتاً. اللوبي الموالي للفحم له نفوذه. لينييت زهيدُ الثمن، يُستخرج محلياً ويؤمن عشرين ألف وظيفة.