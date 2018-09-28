قررت الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.
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واشنطن تغلق قنصليتها في البصرة وتنقل الطاقم الدبلوماسي إلى مكان آخر بسبب تزايد المخاطر
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واشنطن تغلق قنصليتها في البصرة وتنقل الطاقم الدبلوماسي إلى مكان آخر بسبب تزايد المخاطر
وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أمريكا أبلغت إيران بأنها ستتحمل مسؤولية أي ضرر يلحق بأمريكيين أو منشآت أمريكية في العراق على يد قوات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها متوعدا بأن واشنطن سترد فورا وبشكل متناسب على أي هجمات من هذا النوع.
وكان البيت الأبيض قد اتهم إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.