في حادثة غريبة من نوعها، حالف فيها القدر ضحاياها، نجا جميع ركاب طائرة وافراد الطاقم، بعد أن تحطمت في المحيط الهادي.
47 مسافرا حالفهم الحظ بعد تحطم طائرتهم.. شاهد الفيديو
47 مسافرا حالفهم الحظ بعد تحطم طائرتهم.. شاهد الفيديو
وبحسب شركة الطيران إير نيوغيني، فإن الطائرة اصطدمت بمسطح مائي قريب من المدرج أثناء عملية الهبوط في جزيرة تشوك.
وبحسب بيان نشرته شرطة الطيران، فإن ركاب الطائرة من نوع بويغ 737 تمكنوا من إخلائها بأمان، وأن الشركة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامتهم وتلبية حاجاتهم.
ولم تذكر الشركة في بيانها عدد الركاب المسافرين في رحلتها، إلا أن تقارير إخبارية أشارت إلى أن ما بين 40 – 50 مسافرا كانوا فيها.
وبحسب مدير المطار جيمي إيميليو فإن أسطولا من القوارب الصغيرة أنقذ جميع الركاب، وأضاف:"لا نعرف حقيقة ما حدث، لكن أنقذنا المسافرين، لكن الطائرة تغرق الآن"
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وأشار إلى أنه تم نقل الجميع إلى المستشفى، وأن لا إصابات خطيرة تذكر.
بيل غاينيس أحد الركاب قال:"ظننت أننا هبطنا بقوة، تلفت حولي ووجدت فجوة في الطائرة والمياه تتدفق، لا اعتقد أن عمليات الهبوط تتم هكذا".