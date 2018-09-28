شاهد: "دون تعليق" في أسبوع

بناء على وقع دق الطبول..

في الشيلي استغل عمال البناء في موقع مشروع في العاصمة سانتياغو استخدام الطبول قصد التخلص من أعراض الإرهاق والترويح عن النفس. وبدعوة من الإدارة شارك المئات في برنامج "درامز سول" بإشراف الموسيقار الشيلي بيدرو غرين الذي قاد الجوقة، وقال غرين إن قرع الطبول بصفة جماعية يعطي للعمال إحساسا بالانتماء وإن العامل العاطفي مهم جدا لأن الموسيقى تدعو إلى السعادة.

مسابقة دولية لمكعب روبيك

وفي ولاية مساشوستس الأمريكية استضافت مدينة بوسطن دورة دولية لمسابقة مكعب روبيك، وهي مسابقة دولية تضم 12 بلدا تنظم على مدى ستة اشهر. وحضر المنافسات مخترع اللعبة المجري أرنو روبيك. وكان روبيك ابتكر اللعبة سنة 1974، وهي اليوم من بين أشهر اللعب وأوسعها انتشارا في العالم، إذ بيع من المكعبات في أنحاء العالم 350 مليون مكعب.

دمية إلكترونية تحت تصرف طلبة الطب المتدربين

وفي فرنسا حصلت جامعة سترازبورغ لطب الأسنان على دمية الكترونية تقترب بنيتها وملامحها جدا من الواقع، وذلك لتحل مكان المرضى ولتخضع لتمارين الطلبة المتدربين، بهدف تحسين تكوينهم في اختصاصهم. ويمكن لهذا النوع من الدمى التنفس ورمش العينين والتحدث بحسب رغبة الأستاذ الذي يتحكم فيها عن بعد وهو يرقب طلبته كيف يتعاملون مع "المريض البلاستيكي"، وهو يصرخ من الألم أويتقيأ أو ينزف دما. ويبلغ ثمن الدمية الواحدة 70 ألف يورو.

طفلة تؤدي تتألق في أداء النشيد الوطني الأمريكي

وفي الولايات المتحدة تحولت الطفلة مايلا إيما اتجاندراويدجاجا البالغة من العمر سبع سنوات إلى نجمة أمريكية، بعد أدائها للنشيد الوطني الأمريكي قبل إنطلاق مقابلة في كرة القدم، جمعت بين لوس انجلس غلاكسي وسياتل ساندرز. اللقاء تحول إلى لحظة طرب، تحت أعين زلاتان إبراهيموفيتش الذي اندهش للموقف، وأطلق على ماليا لقب أفضل لاعب في الليل.