مؤسس شبكة سي.إن.إن الأميركية تيد تيرنر يعلن إصابته بأحد أنواع الخرف

قال الملياردير تيد تيرنر مؤسس شبكة سي.إن.إن الإخبارية التلفزيونية إنه يعاني نوعاً من أنواع الخرف مما يصيبه بالإرهاق والنسيان.

وقال تيرنر البالغ من العمر 79 عاماً في مقابلة مع قناة سي.بي.إس التلفزيونية إن الأطباء شخصوا إصابته باضطراب في الدماغ يعرف باسم "داء جسيمات ليوي" وهو نوع من أنواع الخرف.

وأضاف تيرنر للصحفي تيد كوبل في المقابلة التي ستذاع صباح الأحد "إنه نوع بسيط من مرض الزهايمر. إنه شبيه به ولكنه ليس بنفس درجة السوء. مرض الزهايمر قاتل".

وبثت سي.بي.إس مقتطفات من المقابلة التي أُجريت في قرية تيرنر في مونتانا هذا العام. وأكد مكتب تيرنر لرويترز تشخيص الحالة.

وقال تيرنر في المقابلة "لا أعاني من ذلك (الزهايمر) ولكني أعاني من... لا يمكنني تذكر اسمه".

وأضاف "الخرف. لا أتذكر اسم المرض الآن".

رويترز

للمزيد على يورونيوز:

ماريو، روبوت يصاحب المصابين بالخرف

تعرف على الاختبار الذي خضع له ترامب بعد التشكيك بقدراته العقلية

التشخيص المبكر للخرف من خلال لعبة فيديو

وأجاب رداً على سؤال عن الأعراض "التعب... الإرهاق. هذه هي الأعراض الرئيسية والنسيان".

وأسس تيرنر سي.إن.إن عام 1980 كأول شبكة إخبارية بالاشتراك تعمل على مدار الساعة. وأصبح نائب رئيس مجموعة تايم وارنر الإعلامية لكنه استقال عام 2003 وليست له أي صلة الآن بإدارة الشركة.

ووفقاً لجمعية "خرف جسيمات ليوي"، هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون أمريكي مصاب بالمرض الذي يمكن أن تشمل أعراضه مشاكل في الذاكرة وتغييرات في السلوك.

وكشف تشريح جثة الممثل الكوميدي روبن وليامز الذي انتحر عام 2014 عن إصابته بهذا المرض.