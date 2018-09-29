فرنسا تشهر سلاح التعددية في العالم لمواجهة الأحادية الأمريكية والروسية

تحاول فرنسا طرح فكرة تحالف جديد للقوى "حسنة النوايا" في العالم في محاولة لإعادة إحياء الدبلوماسية العالمية بعيداً عن التحكم والانغلاق الأميركي والروسي وفي الدول الأخرى التي تفضل الأحادية على التعاون.

وفي كلمة ألقاها في جامعة هارفارد دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمزيد من التقارب بين الاتحاد الأوروبي ودول ديمقراطية قوية أخرى تلتزم بقيم المشاركة والتعددية كالهند وأستراليا والمكسيك.