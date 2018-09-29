شاهد: مقدونيا تستعدّ لإجراء استفتاء مصيري على تغيير اسمها ورئيس البلاد يدعو لعدم التصويت

أقام المراقبون الأوروبيون ومنظمو استطلاعات الرأي مراكز لهم في مدن مقدونيا التي تشهد يومَ غدٍ الأحد استفتاء "مصيرياً" على الاتفاق الذي أبرمته حكومة البلاد مع جارتها اليونان.

وكانت حكومتا سكوبيه وأثينا وقعتا قبل نحو ثلاثة أشهر اتفاقاً على تغيير اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، وبموجب الاتفاق تتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مقابل تعديل التسمية وما يترتّب على ذلك من تعديل بعض بنود الدستور.

وتعدّ نسبة الإقبال على التصويت أمراً هاماً بالنظر إلى أن الاستفتاء سيتم اعتماده إذا ما شارك فيه أكثر من 50 بالمائة من المصوّتين، علماً أن رئيس مقدونيا جورجى إيفانوف يعارض الاتفاق التي يعلق عليه رئيس الوزراء اليساري زوران زاييف مستقبله السياسي.