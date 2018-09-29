حادثة طعن جديدة في فرنسا، لكنها مختلفة هذه المرة، الضحية شرطي والدافع لا علاقة له بما يسمى الإرهاب ولا بالأمراض العقلية والنفسية.
مقتل مدير شرطة إحدى البلدات الفرنسية طعناً والدافع هذه المرة "كلب" !
مقتل مدير شرطة إحدى البلدات الفرنسية طعناً والدافع هذه المرة "كلب" !
فقد طعن رئيس شرطة إحدى البلدات في جنوب فرنسا حتى الموت من قبل رجل منع من اقتناء كلب.
وطعن باسكال فيلو ثلاث مرات صباح الخميس ثم توفي متأثراً بجراحه ساعات بعد الحادث، وهو رجل خمسيني وأب لثلاثة أطفال، ويشغل منصب نائب المدير العام للخدمات في البلدية وهو المسؤول عن الشرطة في روديس في إقليم أفيرون.
وقامت الشرطة الفرنسية باعتقال المشتبه به بعد أن طارده أحد الموظفين عند خروجه من مبنى البلدية، وأعلن عمدة البلدة أن المشتبه به معروف لدى الشرطة حيث قام بتتشويه باب مبنى البلدية في نيسان/ أبريل الماضي.
وبحسب وسائل إعلام محلية فالمشتبه به تصرف بدافع انتقامي بعد مصادرة الشرطة لكلبه غير المرخص وذكرت أنه قام بتهديد رجال الشرطة.
ونشر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب تغريدة عبر فيها عن تضامنه ودعمه وتعازيه لعائلة فيلو وأهل بلدته وزملائه الذين قاموا باعتقال المشتبه به فوراً.
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