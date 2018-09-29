القضاء الأمريكي يؤيد عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية الدهس عام 2017 في نيويورك

أيد القضاء الأمريكي عقوبة الإعدام بحق أوزبكي متهم بقتل ثمانية أشخاص في عملية دهس في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.

وقال ممثلو ادعاء اتحاديون إن الأوزبكي الأصل سيف الله سايبوف، منذ هجوم الشاحنة في مانهاتن، سيُحاكَم العام المقبل. لكن محاميه قال إنه مستعد للاعتراف بصحة التهم الموجهة إليه في حال تراجع القضاء عن عقوبة الإعدام.

وقال محامي الدفاع ديفيد باتن إنه "يشعر بخيبة أمل لأن وزارة العدل وقعت على طلب عقوبة الإعدام".